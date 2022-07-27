В Петербурге планируют отремонтировать более 116 километров дорог до конца года

Ремонт части дорог в Санкт-Петербурге планируется завершить к концу 2022 года. Фото: Baltpoto/ Дарья Иванова

Ремонт части дорог в Санкт-Петербурге планируется завершить к концу 2022 года. Фото: Baltpoto/ Дарья Иванова

До конца года в Санкт-Петербурге планируется отремонтировать 75 дорог, что составит более 116 километров дорожного полотна. С помощью портала «Наш Санкт-Петербург» были рассмотрены пожелания граждан о ремонте.

На нескольких участках работы планируется завершить уже к началу августа. Улицу Большой Зелениной и проспект Маршала Блюхера сдадут в эксплуатацию в первых числах августа, 31 июля дорожное покрытие будет полностью обновлено на улице Комсомола.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Александра Беглова. В сентябре планируется отремонтировать Лиговский проспект, а до 14 октября — Индустриальный проспект и улицу Маршала Захарова.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о внесении изменений в квитанции ЖКХ в Петербурге. В связи с этим ожидается наплыв клиентов, которые захотят оплатить задолженность или ее оспорить.