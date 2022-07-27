Губернатор Подмосковья рассказал о производстве овощей в области

Московская область сделала большой рывок в производстве овощей. За последние восемь лет показатель вырос практически в 20 раз.
Как сообщает «Телеканал 360», губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поделился результатами с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Губернатор планирует побороться за первое место в России по овощам закрытого грунта. В Московской области активно поддерживается развитие теплиц.
Михаил Мишустин посетил тепличный комплекс «Агрокультура групп» в Кашире. Этот комплекс н данный момент является масштабным инвестиционным проектом для Московской области.
Андрей Воробьев отметил, что с 2014 года с момента введения первых антироссийских санкций Подмосковье начало наращивать темпы производства овощей. Михаил Мишустин отметил, что государственные программы по поддержке регионов продолжат работать с целью не сбавлять заданных темпов.