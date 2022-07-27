Губернатор Подмосковья рассказал о производстве овощей в области

Губернатор Подмосковья рассказал о производстве овощей в области
Уже сейас Подмосковье полнялось на второе место по объему производства овощных культур. Фото: kremlin.ru

Московская область сделала большой рывок в производстве овощей. За последние восемь лет показатель вырос практически в 20 раз.

Как сообщает «Телеканал 360», губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поделился результатами с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Губернатор планирует побороться за первое место в России по овощам закрытого грунта. В Московской области активно поддерживается развитие теплиц.

Михаил Мишустин посетил тепличный комплекс «Агрокультура групп» в Кашире. Этот комплекс н данный момент является масштабным инвестиционным проектом для Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что с 2014 года с момента введения первых антироссийских санкций Подмосковье начало наращивать темпы производства овощей. Михаил Мишустин отметил, что государственные программы по поддержке регионов продолжат работать с целью не сбавлять заданных темпов.

Андрей Воробьев михаил мишустин новости СПб поддержка производства овощей подмосковье


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Контролеры Петербурга наказывают «зайцев» за безбилетный проезд
Уличным музыкантам рассказали, как будет регулироваться их деятельность на ...
АЗС с природным газом в Петербурге получили субсидии
Губернатор Подмосковья рассказал о производстве овощей в области
Юрист рассказал петербуржцам, как законно продать урожай
В зоопарке Петербурга подросло первое поколение обезьянок саймири
Шеф-повар Белькович поделился секретами похудения
Автоледи, пытавшаяся задавить хозяина и двух собак в Петербурге, наехала на ...