В Петербурге начался пожар в доходном доме на Захарьевской улице

На Захарьевской улице в Санкт-Петербурге загорелся доходный дом Шрейбера. В этот доме снимались эпизоды фильма «Зимняя вишня».

На месте пожара работают сотрудники спасательных служб. Информация о возгорании поступила сегодня в 14:20. Через час пожар был локализован.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Причиной возгорания стал утеплитель на площади 20 квадратных метров в здании, находящемся на капитальном ремонте. В тушении приняли участие 25 человек личного состава и пять единиц техники.

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