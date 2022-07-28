На юге Петербурга замедлилось движение поездов в метро

На юге Санкт-Петербурга на фиолетовой ветки от станции «Шушара» до «Волковской» произошло замедление движения поездов. Составы двигались с увеличенным интервалом.

Причиной этому послужила неисправность одного из поездов, пущенных с утра в работу на фиолетовой ветке. На платформах возникло скопление людей, ожидающих новый состав.

Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена. Сейчас движение восстановлено, все технические неполадки устранены. Поезда следуют в штатном режиме.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о неочевидных преимуществах для петербуржцев при пользовании общественным транспортом после транспортной реформы. Избавление от несоответствующих стандартам коммерческих маршруток, которые уже были не способны справиться с пассажиропотоком, пошло на пользу и городу, и жителям.