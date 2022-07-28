МЧС Петербурга предупредили о надвигающейся непогоде

МЧС Петербурга предупредили о надвигающейся непогоде
Ливень в Санкт-Петербурге ожидается 29 июля. Фото: «Мойка78»

В Санкт-Петербург вернется непогода уже в эту пятницу. Синоптики предсказывают ухудшение погодных условий.

В пятницу ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Кроме того, Северную столицу накроют грозы и ливни. Сегодня вечером в Санкт-Петербурге будет переменная облачность и 21 градус тепла.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Водителей заранее просят не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и возле неустойчивых конструкций.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о дереве, рухнувшим на три автомобиля во дворе Лиговского проспекта в Петербурге. Причины падения тополя устанавливаются. Синоптики отвергли вариант падения из-за ветра, так как порывы не превышали нормы.

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