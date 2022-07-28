В центре Петербурга дерево рухнуло на три машины

На месте происшествия в Петербурге работают оперативные службы. Фото: комитет по благоустройству

На месте происшествия в Петербурге работают оперативные службы. Фото: комитет по благоустройству

Во дворе Лиговского проспекта в Санкт-Петербурге тополь упал на три припаркованные машины. В плену дерева оказали три иномарки недешевого сегмента — Nissan X-Trail, Volkswagen Polo и Toyota Camry.

Причины падения дерева на данный момент неизвестны. По данным синоптиков скорость ветра была даже ниже, чем за день до этого.

Фотографией произошедшего поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП|Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По предварительным данным люди из-за падения тополя не пострадали. Судя по фото, у одной из иномарок поврежден бампер — на нем виднеется вмятина.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о бесплатном проезде по ЗСД в Санкт-Петербурге в ближайшее воскресенье. Это связано с проведением Главного парада военно-морского флота.