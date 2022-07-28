Проезд по ЗСД будет бесплатным во время парада ВМФ в Петербурге

Проезд по ЗСД будет бесплатным во время парада ВМФ в Петербурге
В связи с ограничением движения в историческом центре проезд по ЗСД будет бесплатным. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В день проведения Главного военно-морского парада ожидается ограничения движения по многим улицам Санкт-Петербурга. В связи с этим по участку Западного скоростного диаметра будет организовано бесплатное движение от набережной Екатерингофки до Богатырского. Движение в обратном направлении также будет бесплатным.

Бесплатно можно будет проехать по данному участку ЗСД сегодня до 14:00 во время генеральной репетиции парада. Также бесплатный проезд будет организован с 10:00 до 14:00 в это воскресенье, 31 июля.

Об этом сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Водителей заранее предупреждают о действующих ограничениях и просят заранее продумать маршрут объезда.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об участии брига «Россия» в Главном военно-морском параде в Петербурге. Этот корабль известен жителям и гостям столицы как главный символ «Алых парусов».

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