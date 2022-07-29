Рабочая неделя в Петербурге завершается ветром и дождями

Рабочая неделя в Петербурге завершается ветром и дождями
Рабочая неделя в Петербурге завершается ветром и дождями. Фото: Pxhere

Сегодня, 29 июля, в Санкт-Петербурге заметно похолодает, поднимется ветер и пройдут ливневые дожди с грозами.

В пятницу Северная столица останется в тыловой части циклона, в связи с этим поступление холодного и влажного воздуха к берегам Невы продолжится.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, а также кратковременные дожди, местами даже можно попасть под ливень и грозу.

Под конец июля температура воздуха в городе составит +19 и +21 градус, по области эти показатели задержатся на +17 и +22 градусах. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Завтра на солнышко надеяться тоже не приходится, так как пройдут дожди и продолжится похолодание.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе на территорию Петербурга пожалует комфортный температурный фон. Ожидается, что столбик термометра задержится в районе 18-23 градусов, но в отдельные период он может подняться до 28 градусов.

ленобласть михаил леус новости СПб погода похолодание


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Венгерские власти хотят купить у России 700 млн кубометров газа
В Выборгском районе мужчина обнаружил у себя дома труп сестры
В России на доплату неработающим пенсионерам выделят свыше 10 млрд
В Ломоносовском районе удар ножом в сердце стал для женщины смертельным
DHL Express с 1 сентября прекращает доставку грузов и документов внутри России
В Невском районе Петербурга дядя подозревается в изнасиловании племянницы и ...
Уже через пару дней петербуржцы смогут купить арбузы, дыни и кабачки в 120 ...
В Ленобласти за сутки 10 пациентов выздоровели от коронавируса, а еще 10 ...