Рабочая неделя в Петербурге завершается ветром и дождями

Сегодня, 29 июля, в Санкт-Петербурге заметно похолодает, поднимется ветер и пройдут ливневые дожди с грозами.

В пятницу Северная столица останется в тыловой части циклона, в связи с этим поступление холодного и влажного воздуха к берегам Невы продолжится.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, а также кратковременные дожди, местами даже можно попасть под ливень и грозу.

Под конец июля температура воздуха в городе составит +19 и +21 градус, по области эти показатели задержатся на +17 и +22 градусах. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Завтра на солнышко надеяться тоже не приходится, так как пройдут дожди и продолжится похолодание.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе на территорию Петербурга пожалует комфортный температурный фон. Ожидается, что столбик термометра задержится в районе 18-23 градусов, но в отдельные период он может подняться до 28 градусов.