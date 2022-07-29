Нелегальные экскурсии по крышам Петербурга резко подорожали в преддверии Дня ВМФ

Всем в центре Петербурга встречались люди, предлагающие прогуляться по крышам города и полюбоваться чудесными видами с высоты? Часто подобные мероприятия устраиваются нелегально, а их стоимость, прямо сказать, немаленькая. Но еще больше она становится в преддверии праздников, как и произошло сейчас прямо перед Днем ВМФ.

С жителей и гостей Петербурга готовы взять чуть ли что не двойную плату, чтобы в праздники сводить их на крышу и показать праздничный салют. Об этом пишет «Neva.Today». Цена резко подскочила вечером 31 июля: теперь вне закона организаторы предлагают посмотреть на праздничный салют за 3 000 рублей.

Сейчас социальные сети наполнены множеством предложений различных прогулок. Так, в среднем за такое развлечение можно отдать от 1 500 до 3 000 рублей. Кстати, 1 500 рублей, — это почти стандарт для такой прогулки по крыше.

Выложенные объявления часто бывают подозрительными. В частности, рассмотрим ситуацию, когда некоторые организаторы собирают по 500-700 рублей предоплаты, а адрес крыши обещают сообщить только перед салютом. Рискованно, правда?

Есть и такие объявления, когда указывается, что полюбоваться на фейерверк можно будет с официальной смотровой площадки. Адрес там указан, а предоплата не требуется.

Согласно источнику издания в правоохранительных органах, в день ВМФ организаторов подобных экскурсий разгонять не планируют.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада. Генеральная репетиция проходила в акватории Невы и Кронштадтского рейда.