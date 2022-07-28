Телеканал «Санкт-Петербург» поделился видео с главного парада ВМФ

В день парада ВМФ будет перекрыто движение в историческом центре Петербурга. Фото: Валентин Егоршин/ Gazeta.SPb

В день парада ВМФ будет перекрыто движение в историческом центре Петербурга. Фото: Валентин Егоршин/ Gazeta.SPb

Сегодня в Санкт-Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада. Генеральная репетиция проходила в акватории Невы и Кронштадтского рейда.

Телеканал «Санкт-Петербург» поделился со своими зрителями полной записью репетиции парада. Участниками события стали более 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов. В параде примут участие корабли не только Петербургского флота.

Также сегодня прошла репетиция авиационной части парада. В небе совершили полет 42 самолета и вертолета морской авиации ВМФ России. Главное командование оценило слаженность работы кораблей и авиации.

Парад пройдет уже в это воскресенье. Наблюдать за ним можно будет также онлайн на сайте и в социальных сетях телеканала «Санкт-Петербург».