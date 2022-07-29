Тенденция суточного роста заболевших в Москве и Петербурге остается негативной

Статистика по числу зараженных коронавирусом и в Москве, и в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице уже под 1 272 новых случая коронавируса, а в Москве количество превысило 3 тысячи.

Госпитализированы за сутки в Петербурге 129 человек, выздоровели – 287, умерли – 7. Всего с начала пандемии в городе заболел 1 550 709 местных жителей, вылечились —1 507 957 человек, а общее число жертв достигло 34 319. Об этом сегодня, 29 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял третье место с 1 272 инфицированными. Первой в антирейтинге стала Москва с 3 682 заболевшими. На третьем месте расположилась Московская область, — 1 328 заболевших за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан с приходом новых вариантов омикрон-штамма.