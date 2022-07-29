За минувшие сутки из жизни ушли 7 петербуржцев с коронавирусом

За минувшие сутки из жизни ушли 7 петербуржцев с коронавирусом. Фото: unsplash

За минувшие сутки из жизни ушли 7 петербуржцев с коронавирусом. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 7 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся — 11 человек.

На 29 июля в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день насчитывает 11 смертей пациентов с COVID-19. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 319 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 382 352 человек, в том числе 39 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан с приходом новых вариантов омикрон-штамма.