Уже через пару дней петербуржцы смогут купить арбузы, дыни и кабачки в 120 ларьках

Уже через пару дней петербуржцы смогут купить арбузы, дыни и кабачки в 120 ларьках. Фото: Pxhere

Уже через пару дней петербуржцы смогут купить арбузы, дыни и кабачки в 120 ларьках. Фото: Pxhere

Начиная с августа петербуржцы смогут покупать бахчевые культуры в ларьках. На открытие специальных точек продаж выдали разрешение.

Как сообщает пресс-служба комитета имущественных отношений, 28 июля было объявлено, что с 1 августа открываются точки продаж сезонных бахчевых культур.

Так, планируется реализация 120 точек по всему городу. Среди разрешенных адресов: в Адмиралтейском районе — это 12-й Красноармейская улица, участок 6; в Василеостровском районе — Новосмоленская набережная, участок 33; в Выборгском — это проспект Тореза, 2 и тд. С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте комитета имущественных отношений Петербурга.

Продавцам выделять участки под аренду и под размещение киосков, палаток, а также ларьков. Также бахчевыми культурами можно будет торговать и на землях частной собственности. Если мест не хватит, их могу выделить в качестве ярмарочной деятельности.

Продажа поспевших арбузов, дынь, кабачков и тыквы будет осуществляться с 1 августа до 15 октября.

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