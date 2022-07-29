В Невском районе Петербурга дядя подозревается в изнасиловании племянницы и ее подруги

В Невском районе Петербурга дядя подозревается в изнасиловании племянницы и ее подруги
В Невском районе Петербурга дядя подозревается в изнасиловании племянницы и ее подруги. Фото: Pxhere

Две школьницы из Невского района Санкт-Петербурга стали жертвами сексуального изнасилования и домогательства. Главным подозреваемым по делу проходит дядя одной из девочек.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло в период с 5 часов вечера 26 июля по почти половину шестого 28 июля. В полицию обратились матери двух девочек, одно из которых 15, а другой 14.

По словам 42-летней заявительницы, ее старший 44-летний брат, который работает кладовщиком торговой фирмы, слой удерживал в квартире на Подвойского ее пока еще 14-летнюю дочь вместе с ее подругой, а также совершил в отношении них изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Такую же информацию предоставила и мать второй девочки.

Мужчину задержали в день обращения, 28 июля, по «горячим следам». Были возбуждены уголовные дела по статье «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Злоумышленника поместили в ИВС.

Известно, что до этого задержанный был судим за изнасилование в Псковской области.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что малоизвестный петербургский создатель «треш-контента», блогер Поляков прославился на убийстве девушки.

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