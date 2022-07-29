Венгерские власти хотят купить у России 700 млн кубометров газа

Власти Венгрии планируют осуществить покупку 700 миллионов кубометров газа у России и надеются на поддержку со стороны государства.

О планах венгерского правительства Telegram-каналу «360» рассказал экономист Валерий Корнеев. По словам эксперта, Венгрия является ментально близкой России страной и там, как утверждает специалист, почти так же относятся к традиционным ценностям.

На счет 700 млн кубометров газа Корнеев заметил, что для Венгрии это почти третья часть потребляемых объемов газа. И их приходится покупать на свободном рынке.

«Проблема Венгрии в том, что она находится во враждебном окружении стран, которые готовы за преференции от Евросоюза терпеть любые притеснения со стороны ЕС», — заявил экономист.

Специалист заключил, что власти Венгрии постараются удержать внутреннее и психологическое состояние страны, поэтому очень надеются на поддержку России.