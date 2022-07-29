Стало известно, что на параде в День ВМФ выступит президент РФ Владимир Путин

Стало известно, что на параде в День ВМФ выступит президент РФ Владимир Путин. Фото: Кремль

Стало известно, что на параде в День ВМФ выступит президент РФ Владимир Путин. Фото: Кремль

Президент России Владимир Путин 31 июля примет участие в Главном военно-морском параде, проходящем в Санкт-Петербурге.

Соответствующе заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Кроме того подтверждается, что президент РФ не только будет присутствовать на параде но и выступить с речью. Об этом пишут РИА Новости.

«Будет выступление президента, день будет насыщенный», — заметил представитель Кремля.

Песков заметил, что Путин будет в Санкт-Петербурге в воскресенье.

Парад пройдет на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В мероприятии задействуют 7 парусных судов, 4 подлодки, 36 кораблей и катеров, а также 42 летательных аппарата и более 3,5 тысячи военнослужащих.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с жителей и гостей Петербурга готовы взять чуть ли что не двойную плату, чтобы в праздники сводить их на крышу и показать праздничный салют. Аналогичная история произошла и с Днем ВМФ.