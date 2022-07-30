В Пулково 30 июля на вылет отменили 2 рейса

В субботу, 30 июля, из петербургского аэропорта Пулково по запланированным маршрутам не отправится 2 рейса. Задержанный самолетов сегодня пока нет.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, до настоящего момента (08:30) все рейсы были осуществлены без проблем, но вот в 14:45 было принято решение не отправлять самолет в Калининград. Следом по запланированному маршруту не вылетит самолет от авиакомпании Sichuan Airlines на 22:10. При этом конечный пункт здесь уже вообще не указан в расписании.

Все остальные самолеты, согласно данным сайта Пулково, отправят ровно по списку. О возможных изменениях можно будет узнать через онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера пассажиры не могли посмотреть свое расписание через сайт петербургского аэропорта. Отмечалось, что список самолетов не показывался из-за проведения технических работ.