Впервые с апреля в России выявили более 12 000 случаев заражения коронавирусом за сутки

Впервые с апреля в России выявили более 12 000 случаев заражения коронавирусом за сутки. Фото: unsplash

Впервые с апреля в России выявили более 12 000 случаев заражения коронавирусом за сутки. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 12 248 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 589 221. Об этом стало известно сегодня, 30 июля.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 634 человека, скончались 43 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 382 395 граждан. Накануне выздоровели 6 209 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 969 342.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3 888 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 1 309 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе медицинские учреждения Санкт-Петербурга могут ощутить сильную нагрузку из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.