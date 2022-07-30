На пару, связанную с наркотиками и оставившую детей одних в Петергофе, завели уголовное дело

На пару, связанную с наркотиками и оставившую детей одних в Петергофе, завели уголовное дело. Фото: Pxhere

На пару, связанную с наркотиками и оставившую детей одних в Петергофе, завели уголовное дело. Фото: Pxhere

В Петродворцовом районе на родителей, подозреваемых в употреблении наркотиков, завели уголовное дело. Выяснилось, что пара, которая была задержана в Ломоносове, оставила дома двух малолетних детей, одному из которых 2 годика, а второй едва родился.

Как стало известно Gazeta.SPB, уголовное дело по статье «Оставление в опасности» завели на горе-родителей 29 июля, а сам инцидент с наркотиками и обнаружение детей произошло 22 июля поздно ночью.

Сначала полиция задержала пару (в которой мужчине 30 лет, а женщине 24) у дома 3 по улице Федюнинского. Оба сейчас проходят по подозрению в употреблении наркотиков в общественном месте. Никто из супругов официально не работает.

Позже задержанные сообщили, что оставили дома в Петергофе двоих маленьких детей. Тогда правоохранители отправились по месту проживания пары и действительно нашли двух малышей в квартире с антисанитарной обстановкой, еды здесь тоже, естественно, не было. Младший ребенок родился в январе, а девочка постарше — в мае 2020 года.

Родителей отпустили под обязательство о явке.

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