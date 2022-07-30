На Ростральных колоннах Петербурга в честь Дня ВМФ два раза зажгут факелы

На Ростральных колоннах Петербурга в честь Дня ВМФ два раза зажгут факелы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На Ростральных колоннах Петербурга в честь Дня ВМФ два раза зажгут факелы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице на Ростральных колонных зажгутся факелы в честь празднования Дня ВМФ.

День Военно-морского флота в Петербурге состоится 31 июля, тогда же зажгут и колонны. Как сообщили в пресс-службе Смольного, это будет сделано в период с 10:00 до 14:00 перед началом и во время Главного военно-морского парада, а также с 21:00 до 23:30.

Кроме того, уже вечером в цветах Андреевского флага подсветят Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

Дворцовый мост засияет праздничными цветами в ночь с 31 на 1 августа. Центральный пролёт будет освещён синим, а боковые пролеты — белым цветом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин 31 июля примет участие в Главном военно-морском параде, проходящем в Санкт-Петербурге. Парад пройдет на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.