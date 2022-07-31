Погода в последний день июля — чего ждать петербуржцам

Сегодня воздух в Санкт-Петербурге прогреется до 23 градусов тепла. В Ленобласти температура будет всего на градус-два теплее, чем в Северной столице.

Сегодня в Петербурге пройдут активные празднования Дня ВМФ — Главный военно-морской парад, концертные программы, салют. Омрачить настроение жителей и гостей северной столицы может только небольшой дождь.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил, что сегодня в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Атмосферное давление поднимется выше нормы и составит 763 миллиметра ртутного столба.

Несмотря на небольшой дождь, в Петербурге найдется чем заняться в эти выходные. Например, сегодня вечером Gazeta.SPb рекомендует посетить концертную программу рок-оперы «Юнона и Авось» на Дворцовой площади.