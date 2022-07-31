Невский проспект снова доступен для автомобилистов

Невский проспект снова доступен для автомобилистов
Невский проспект снова работает для автомобильстов. Фото: Baltphoto

Главная дорога Санкт-Петербурга снова доступна для автомобилистов. Исторический центр Северной столицы был перекрыт в связи с Главным парадом ВМФ.

Проезд был закрыт сегодня утром и вчерашней ночью. Несколько часов магистраль была заполнена людьми, которые вышли на воскресную прогулку. Станции метро тоже были частично закрыты из-за большого пассажиропотока.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты». Главный парад ВМФ прошел сегодня утром, на нем присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о прошедшем параде в Петербурге. В этом году перед ним была принята новая Морская доктрина.

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Невский проспект снова доступен для автомобилистов
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