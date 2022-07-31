В понедельник в Ленинградской области будут действовать ограничения движения

Дороги будут ограничены в Ленинградской области в связи с ремонтом. Фото: pixabay

Дороги будут ограничены в Ленинградской области в связи с ремонтом. Фото: pixabay

В этот понедельник в Ленинградской области будут введены ограничения движения. Такая мера коснется сразу девяти трасс.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ. Работники будут устанавливать новые дорожные знаки, мыть тротуары и бордюры.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ограничение движения будет действовать на на трассе Р-21 «Кола», на 593-674 километрах на трассе М-10 «Россия», по двум участкам трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо». Кроме того, движение ограничат на трассах А-114 «Вологда – Тихвин», А-181 «Скандинавия», А-181 «Выборг-Светогорск», А-181 «Магистральная», а также А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола».

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