В Пулково 1 августа есть отмененные и задержанные рейсы

В Пулково 1 августа есть отмененные и задержанные рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково 1 августа есть отмененные и задержанные рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Начало августа для части пассажиров петербургского аэропорта Пулково ознаменуется задержанными и отмененными самолетами. Правда, сегодня их совсем немного, большинство все же отправится по запланированным маршрутам.

Так, в понедельник не вылетит самолет в Ереван на 11:30. Его должна была выполнять авиакомпания FlyOne Armenia. Позже запланированного вылетит воздушное судно по направлению «Санкт-Петербург — Ургенч». Изначально самолет планировали отправить в 10:20, но теперь время сдвинулось на 12:50. Рейс выполнит Uzbekistan Airways.

Все остальные самолеты, согласно онлайн-табло петербургского аэропорта, покинут Петербург по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в аэропорту Рощино вечером 19 июля пассажирский самолет ATR 72 во время тренировочного полета выехал за пределы взлетной полосы при посадке.