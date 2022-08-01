Количество скончавшихся с коронавирусом петербуржцев продолжает оставаться на высоком уровне

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 8 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся — 12 человек. В общей сложности столицы потеряли 20 жителей.

На 1 августа в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день насчитывает 12 смертей пациентов с COVID-19. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 342 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 382 469 человек, в том числе 36 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что иммунолог назвала развитие сценария коронавирусного заболевания. Согласно одному из вариантов, COVID-19 может стать сезонным заболеванием.