Стала известна дата открытия H&M в Петербурге

Стала известна дата открытия H&#038;M в Петербурге
Стала известна дата открытия H&M в Петербурге. Фото: unsplash

Магазин одежды H&M откроется в петербургском торгово-развлекательном центре «Галерея» уже через пару дней.

Стала известна точная дата открытия одного из магазинов H&M в Северной столице. Так, первых посетителей после долгого перерыва примет H&M в «Галерее». Об этом сообщается в социальных сетях ТРЦ.

Отмечается, что магазин будет работать в штатном режиме, а товары будут продаваться по полной цене. Об открытии других магазинов H&M пока сне сообщалось. Все заведения распахивают свои двери в последний раз для финальной распродажи оставшихся с зимы и весны коллекций перед уходом.

О решении H&M Group открыть магазины перед финальным уходом стало известно в конце июля. Отмечалось, чо снижения цен на товары не будет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 августа жители России так и не дождались открытия магазинов торговой марки H&M.

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