Нарколог рассказал, что побуждает петербуржцев уходить в запой

Экономические условия ухудшились, некоторым просто не на что стало выпивать. Фото: pixabay

Экономические условия ухудшились, некоторым просто не на что стало выпивать. Фото: pixabay

Психиатр, нарколог, член Национальной наркологической лиги Дмитрий Шуров рассказал о влиянии антироссийских санкций на работу наркологических клиник, а также о причинах алкоголизма у петербуржцев.

Шуров отметил, что раньше у специалистов была надежда, что после пандемии ситуация с алкоголизмом станет полегче, но сейчас у людей появились другие страхи и тревоги.

«Лучше не стало, но и говорить, что ситуация с затяжным потреблением спиртного резко обострилась тоже некорректно. Экономические условия ухудшились, некоторым просто не на что стало выпивать», — передает слова Шурова Neva.Today.

По словам нарколога, в последнее время увеличивается число пациентов с отравлением некачественным алкоголем. Многие закупают канистры с «паленым» коньяком через интернет и в результате получают очень сильные проблемы со здоровьем. Кроме того, употребление такого спиртного грозит увеличением времени реабилитации.

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