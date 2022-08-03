Солнце и до +24 градусов ожидаются в Петербурге в среду

Согласно прогнозу, сегодня будет до +24 градусов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Согласно прогнозу, сегодня будет до +24 градусов. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Гребень антициклона вернул в Петербург солнечную и теплую погоду, температура начинает повышаться.

Гребень антициклона, вытянувшийся в широтном направлении, снизит плотность облаков и поставит на паузу дожди. Это поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев, сообщил ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус.

Воздух сегодня прогреется максимум до +24 градусов, в Ленобласти ожидается до +25 градусов. Ветер юго-западных направлений 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг в Северной столице вновь будет сухо, а температура превысит +25 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биолог Глазков рассказал, где искать грибы в лесах под Петербургом. Глазков посоветовал искать их вдоль верховых болот, где сохраняется влага.