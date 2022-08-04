В четверг из Пулково не выпустят 3 запланированных самолета

В четверг из Пулково не выпустят 3 запланированных самолета. Фото: Baltphoto

В четверг из Пулково не выпустят 3 запланированных самолета. Фото: Baltphoto

Сегодня, 4 августа, в петербургском аэропорту Пулково 3 отмененных рейса, из которых на 08:30 по мск уже не осуществилось 2.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в запланированное путешествие не вылетели самолеты в Ереван и Анталью. Первый рейс от авиакомпании FlyOne Armenia должен был отправиться в 02:40, а второй от АЗУР эйр — в 03:05. Оба самолета не полетели по указанным маршрутам.

Еще один отмененный рейс был запланирован на 13:30. Перевозчик Turkish Airlines в это время не выполнит перелет в Анталью из Петербурга.

Задержанных рейсов в петербургском аэропорту сегодня пока нет, остальные самолеты должны отправиться в запланированное путешествие по расписанию.

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