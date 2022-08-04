За сутки в России скончалось 44 пациента с коронавирусом

За сутки в России скончалось 44 пациента с коронавирусом. Фото: unsplash

За сутки в России скончалось 44 пациента с коронавирусом. Фото: unsplash

По всей России за сутки скончалось 44 человека, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 6 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся самое большое — 10 человек. В общей сложности столицы потеряли 16 жителей.

На 4 августа в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день насчитывает 10 смертей пациентов с COVID-19. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 361 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 382 604.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге идет подъем заболеваемости коронавирусом, а ситуация в целом напряженная. Глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что в основном болеют взрослые люди.