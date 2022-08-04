В день ВМФ на набережных прокачали десятки тысяч гигабайт

День Военно-Морского Флота в Петербурге и Кронштадте собрал 1,5 млн зрителей, многие из которых активно выходили в онлайн со своих мобильных устройств. Чтобы гости праздника могли комфортно пользоваться нужными сервисами, билайн расширил ёмкость своей сети 4G.

В День Военно-Морского Флота в акватории Невы и в Кронштадте состоялся парад с участием кораблей флотов ВМФ и Каспийской флотилии. По официальным данным, на набережных собралось почти 1,5 млн. зрителей.

Посетители городских мероприятий все активнее пользуются возможностями мобильного интернета. Так, в сети билайна в этом году интернет-трафик в местах проведения парада ВМФ составил 26 000 Гигабайт, что можно сравнить с 22 млн. фотоснимков, выгруженных в соцсети. Оператор заранее подготовил свою сеть к росту нагрузок, чтобы зрители парада могли делиться снятыми фото и видео и звонить близким.

Готовясь к параду, билайн модернизировал оборудование на нескольких базовых станциях в центре города, а неподалеку от стрелки Васильевского острова была размещена передвижная базовая станция. В Кронштадте также были реализованы решения, позволившие расширить ёмкость сети.

Нужно отметить, что в июле билайн завершил масштабный рефарминг – расширил пропускную способность на всей своей сети 4G в Петербурге. По собственным оценкам компании, это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета билайн в городе на 30%.

Напомним, что недавно аналитическое агентство TelecomDaily провело тестирование сетей операторов сотовой связи в Петербурге и Ленобласти. Особое внимание уделили местам, популярным у жителей и туристов. По итогам исследования, в 6 из 11 точек, где проводились замеры, лучший результат продемонстрировал билайн. Один из замеров проводился на набережной Большой Невы, у ледокола «Красин». Сеть билайна позволила экспертам провести оттуда видеострим в высоком разрешении — 4K Ultra HD*.

* 4K Ultra High-Definition – сверхвысокое разрешение 4K