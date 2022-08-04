Россиянам рассказали, когда заработает аналог «МакКафе»

Стала известна дата открытия российского аналога «МакКафе».

«Вкусно — и точка» планирует возобновить работу заведений в тех же токах, где раньше располагалось «МакКафе». Открытие назначено на 11 августа. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании поделились, что в меню «Кафе» при «Вкусно — и точка» вошел широкий ассортимент любимых кофейных напитков, а также выпечка, чиабатты и десерты.

Отмечается, что для удобства гостей осуществлен перезапуск специальных предложений программ лояльности, позволяющих приобрести продукцию «Кафе» по более привлекательным ценам.

Также в новом «Кафе» обещали сделать как классические горячие, так и холодные напитки, включая позиции из специальной линейки, новинки — например, айс-кофе «Кленовый пекан». Также в компании заметили, что в обновленных точках можно будет взять напитки на растительном молоке — кокосовом или миндальном.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что блюда в меню российского аналога ресторана общественного питания «Макдоналдс» «Вкусно — и точка» подорожали почти в два раза из-за роста закупочных цен.