Петербург стал вторым по новым случаям заражения COVID-19

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 5 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 2078 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 1814. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 6149 человек с коронавирусом, а также Подмосковью, где выявили 1683 новых случая.

За день в Петербурге выздоровели 973 человека, госпитализировали 182 местных жителей, скончались семь петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре назвали время, когда наступит пик волны коронавируса в Петербурге.