На реставрацию дворца принца Ольденбургского потратят 230 млн рублей

В Петербурге ищут подрядчика на реставрацию дворца принца Петра Ольденбургского. Город готов выделить 230,5 миллиона рублей на обновление фасадов и крыш.

Согласно данным «РосТендера», город объявил конкурс на поиск исполнителя работ по реставрации дворца принца Ольденбургского, расположенного на Дворцовой набережной. Будущий подрядчик должен будет восстановить здание 1787 года постройки до середины ноября 2024 года.

Первым хозяином дворца в стиле классицизма был государственный деятель Иван Бецкий. В 1830 году здание отремонтировали для принца Петра Ольденбургского по проекту архитектора Василия Стасова. В 1962 году в дворце разместился Библиотечный институт, а сейчас там находится Университет культуры и искусства.

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