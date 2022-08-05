Под Гатчиной женщина выбросила новорожденную дочь в мусорный бак

В Гатчинском районе Ленобласти многодетная мать родила мертвую девочку и выбросила труп в мусорный контейнер.

Как стало известно Gazeta.SPb, о произошедшем полиции рассказала заведующая гинекологическим отделением ЦКРБ Гатчины. В эту больницу была госпитализирована 41-летняя женщина с диагнозом выкидыш.

Пациентка пояснила врачам, что 1 августа у нее на седьмом месяце беременности начались преждевременные роды. Она родила мертвую девочку и решила избавиться от тела, завернув его в пакет и выбросив в мусорный бак на своем участке в поселке Высокоключевой.

Женщина на учете по беременности не стояла. Установлено, что она многодетная мать, живет с детьми и 43-летним мужем. Семья на учете в ПДН не состоит.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Дубровке осколок зеркала вонзился двухлетнему ребенку в глаз.