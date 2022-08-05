Коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян упал до 8,6%

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в РФ продолжает снижаться.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на сегодняшний день коллективный иммунитет у россиян составляет 8,6%.

Антиковидную вакцинацию первым компонентом на 5 августа прошли 94,2 миллиона человек, двумя компонентами — 89,2 миллиона человек. Об этом пишет «Ямал1».

За последние сутки в российских регионах было зафиксировано 18 555 случаев инфицирования. Госпитализировано еще 1906 пациентов, вылечились — 9817 человек. Суточная смертность от последствий коронавируса составила 47 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург стал вторым по новым случаям заражения COVID-19. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 6149 человек с коронавирусом.