Коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян упал до 8,6%

Коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян упал до 8,6%
Антиковидную вакцинацию первым компонентом на 5 августа прошли 94,2 миллиона человек. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в РФ продолжает снижаться.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на сегодняшний день коллективный иммунитет у россиян составляет 8,6%.

Антиковидную вакцинацию первым компонентом на 5 августа прошли 94,2 миллиона человек, двумя компонентами — 89,2 миллиона человек. Об этом пишет «Ямал1».

За последние сутки в российских регионах было зафиксировано 18 555 случаев инфицирования. Госпитализировано еще 1906 пациентов, вылечились — 9817 человек. Суточная смертность от последствий коронавируса составила 47 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург стал вторым по новым случаям заражения COVID-19. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 6149 человек с коронавирусом.

вакцинация от коронавируса коллективный иммунитет коронавирус пандемия Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Водоканал составил рейтинг засоров в канализации по районам Петербурга
Коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян упал до 8,6%
В Петербурге по просьбе пассажиров скорректировали 119 автобусных маршрутов
Сбер и Ленобласть продолжат сотрудничество по внедрению новейших технологий
Тарифом «60 минут» с апреля воспользовались почти 4,5 млн петербуржцев
В Петербурге с весны обнаружили более 600 фальшивых пятитысячных купюр
Любителям «тихой охоты» рассказали, какие грибы и ягоды сейчас ...
КАД на севере Петербурга расширят до шести полос за 12,8 млрд рублей