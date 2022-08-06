В Петербурге за сутки выявили 2303 заболевших коронавирусом

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 2303 новых случая коронавируса.

Госпитализированы 193 человека, выздоровели – 1122, умерли – девять. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 565 084 местных жителей, вылечились — 1 515 456 человек, а общее число жертв достигло 34 377. Об этом сегодня, 6 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 5997 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 2072 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян упал до 8,6%.