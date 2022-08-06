Водоканал готовится к шторму в Петербурге

Водоканал Петербурга направил дежурные бригады во все районы города. Специалисты готовятся к шторму.

Синоптики прогнозируют, что уже в ближайшее время в Петербурге начнутся грозы и ливни, во время которых ветер усилится до 27 метров в секунду. До полуночи в Северной столице будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.

«Циклон движется на город со стороны Прибалтики. Основной удар стихии ожидается с 15:00 до 19:00», — предупредили в Водоканале.

Дежурные бригады предприятия будут дежурить во всех районах города. Под особым контролем — остановки общественного транспорта, станции метро, крупные перекрестки, а также места, где чаще всего скапливается вода: участок проспекта Ленина под ж/д мостом в Зеленогорске, перекресток проспектов Энгельса и Луначарского, перекресток проспекта Просвещения и улицы Есенина, Вокзальная площадь в Ломоносове. На перекрестке улиц Парашютная и Есенина поставили передвижную насосную станцию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «оранжевый» уровень опасности из-за шторма будет действовать в Петербурге до воскресенья.