Духота и жара в Петербурге отступили, их место заняла прохлада

Духота и жара в Петербурге отступили, их место заняла прохлада. Фото: Pxhere

Духота и жара в Петербурге отступили, их место заняла прохлада. Фото: Pxhere

После двух дней нестерпимой жары и обильных дождей 6 августа в город пришла прохлада.

Столбик термометра упал, поэтому в воскресенье, 7 августа, на территории Санкт-Петербурга будет не больше +19…+21 градуса, по области — +17…+22 градусов. Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня на погоду окажет влияние тыловая часть уходящего на восток циклона.

В такой ситуации при переменной облачности местами все же пройдут небольшие и кратковременные дожди, при этом температурный фон окажется несколько ниже положенных по климату значений.

В течение дня ожидается западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра также прогнозируются небольшие дожди, а тем температура не далеко уйдет от сегодняшней и составит также около +20 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Санкт-Петербург оказался под влиянием очень сильных ливней и ветра, зато к вечеру погода успокоилась, а на небе появился яркий малиновый закат.