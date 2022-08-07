Три самолета не вылетят из Пулково в воскресенье

Три самолета не вылетят из Пулково в воскресенье. Фото: "ВВСС"

Три самолета не вылетят из Пулково в воскресенье. Фото: "ВВСС"

Сегодня, 7 августа, из петербургского аэропорта Пулково в путь не отправятся 3 самолета. Также после обеда один авиарейс будет задержан.

Согласно данным онлайн-табло самолет в Якутск, который был запланирован на 14:20, перенесли с этого времени на час. Теперь воздушное судно должно вылететь в 15:30.

Вовсе не полетят по указанными направлениям еще три самолета, два из которых были отменены еще ночью. Так, не состоялся рейс в Анталью от авиакомпании «Ямал» на 2 часа ночи и рейс в Ереван на 02:40 от авиакомпании «FlyOne Armenia». Еще один отмененный самолет также должен был полететь в Анталью, но в этот раз под руководством компании «Turkish Airlines». Рейс был назначен на 13:30.

На настоящий момент (08:40) больше отмененных и задержанных рейсов в расписании нет. Все изменения будут представлены на сайте Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт по туризму Александра Гридина рассказала, какие ковид-ограничения еще сохранились для вернувшихся из-за рубежа россиян и иностранных туристов.