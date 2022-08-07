Движение в центре Петербурга 7 августа перекрыл забег «Северная столица»

На дорогах в центре Санкт-Петербурга движение транспорта временно прекратилось. В воскресенье, 7 августа, проходит забег «Северная столица».

В пресс-службе Комитета по транспорту предупредили водителей, что будет закрыт Троицкий мост: по нему будет не проехать до 10:30. Также до 12:00 транспорт не сможет проехать на Тучков мост и участок Большого проспекта Петроградской стороны.

По Благовещенскому мосту нельзя будет проехать до 13:30, а до 14:00 для автомобилистов будет не доступны Дворцовая, Адмиралтейская, Английская, Петровская и Петроградская набережные, набережная Лейтенанта Шмидта и прилегающие к ним улицы.

Изменения внесли и в работу общественного транспорта. Автобусы № 1, № 3, № 6, № 7, № 22, № 24, № 27, № 46, № 100 и № 128, троллейбус №31 и трамваи №3, №6 и №40 сегодня курсируют по немного измененным маршрутам. Некоторый транспорт на время убрали вовсе.

На сайте комитет по транспорту можно ознакомиться со всеми изменениями и с расписанием, а также временем закрытия проездов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь с 10 на 11 августа полностью перекроют движение на трассе «Кола».