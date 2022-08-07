Смертность пациентов с коронавирусом за сутки в Москве выросла до 19 человек

Смертность пациентов с коронавирусом за сутки в Москве выросла до 19 человек. Фото: unsplash

Смертность пациентов с коронавирусом за сутки в Москве выросла до 19 человек. Фото: unsplash

По всей России за сутки скончалось 44 человека с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 7 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся самое большое — 19 человек. В общей сложности столицы потеряли 26 жителей.

На 7 августа в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день насчитывает 19 смертей пациентов с COVID-19. За последние сутки в Ленинградской области также зафиксировали случаи смерти от ковида: здесь умер 1 человек.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 384 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 382 741 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению врача-инфекциониста Николая Малышева, вероятность роста летальности из-за COVID-19 на фоне подъема заболеваемости очень мала. Рост случаев заражения коронавирусом сейчас не приобретет связь с летальностью.