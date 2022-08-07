В Ленобласти за сутки обнаружили одного скончавшегося пациента с коронавирусом

В Ленобласти за сутки обнаружили одного скончавшегося пациента с коронавирусом. Фото: unsplash

В Ленобласти за сутки обнаружили одного скончавшегося пациента с коронавирусом. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 448 случаев заражения коронавирусом.

Об новых случаях заражения сегодня, 7 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 193 716 местных жителей. Всего выздоровели 186 769 пациентов, в том числе 205 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 494.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место — 2 410 человек. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6 110 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 1 880 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению врача-инфекциониста Николая Малышева, вероятность роста летальности из-за COVID-19 на фоне подъема заболеваемости очень мала. Рост случаев заражения коронавирусом сейчас не приобретет связь с летальностью.