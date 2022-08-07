Петербуржцам пообещали почти 90 новых станций метро

Петербуржцам пообещали почти 90 новых станций метро
Петербуржцам пообещали почти 90 новых станций метро. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге планируется создать 89 новых станций метрополитена. Пока все еще только в проекте нового Генплана, да на словах, но заявление сделано.

О том, что направлению развития общественного петербургского транспорта сейчас уделено особое внимание заявил глава города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Предполагается, что линии петербургского метрополитена в общей сложности будут увеличены на 139 километров, а станций при этом откроют 89. Правда, на первую очередь, по словам Беглова, запланирована только 31.

Не остановится и строительство трамвайных линий, а также встраивание в систему городского транспорта пригородных электропоездов. В перспективе на территории Петербурга появится два диаметральных маршрута для электричек. Направления, согласно плану, должны связать юг и север города.

Кроем того готовится проект создания 39 транспортных узлов, которые свяжут сразу несколько видов транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на этой неделе, в пятницу вечером, пассажиры метрополитена заметили на станции «Нарвская» мужчину в луже крови.

Александр Беглов ГУП "Петербургский метрополитен" новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
За июль в Петербурге и Ленобласти потерялись 350 человек
В Петербурге 7 августа прошел парад речных судов
В Бокситогорском районе к восьмикласснице два месяца приставал крестный ее ...
Арендуемые квартиры в России начинают дорожать
Пенсионерка из Соснового Бора отдала неизвестному «полицейскому» ...
Специалисты «Ленсвета» рассказали о последствиях шторма в Петербурге
В Красносельском районе изобретательные дорожники убрали машины с газонов ...
Петербуржцам пообещали почти 90 новых станций метро