В понедельник на территории Петербурга все еще будут идти дожди

В понедельник на территории Петербурга все еще будут идти дожди. Фото: Unsplash

В понедельник на территории Петербурга все еще будут идти дожди. Фото: Unsplash

В понедельник, 8 августа, Северная столица остается в тылу циклона. С зонтиками горожанам расставаться пока рано.

Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня на метеорологические условия в Петербурге окажет влияние тыловая часть уходящего на восток циклона. В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон будет близок к своей климатической норме.

Температура воздуха 8 августа составит +19…+21 градусов, по области эти значения достигнут +17…+22 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра дожди постепенно прекратятся. Как отметил синоптик, станет немного теплее.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в минувшие выходные Петербург оказался под влиянием очень сильных ливней и ветра, зато к вечеру погода успокоилась, а на небе появились радуга и яркий малиновый закат.