В понедельник из Петербурга не вылетят 3 самолета

Сегодня, 8 августа, в петербургском аэропорту Пулково три отмененных авиарейса. Также по данным на 08:00 согласно онлайн-табло, указан один задержанный самолет.

Уже не состоялся рейс в Анталью на 03:05 ночи. Его должна была выполнять авиакомпания АЗУР эйр. Ближе к обеду, не отправят самолет на 11:30, который должен был лететь в Ереван. Еще одним отмененным направлением из Петербурга на сегодня стала Ларнака, пассажиры должны были вылететь в 14:55.

Позже запланированного из Северной столицы отправится самолет в Москву от перевозчика NordStar Airlines. До этого указывалось, что воздушное судно полетит в 09:20, но теперь время перенесли на 11:00.

Все остальные рейсы, согласно сайту петербургского аэропорта, отправятся в путь по расписанию. Обо всех изменениях можно узнать на сайте Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 9 августа жители России и граждане третьих стран смогут отправиться в Южную Корею прямиком из Владивостока, используя при этом паром.