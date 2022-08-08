Россия приняла рекордное за 6 лет число мигрантов на заработки

Россия приняла рекордное за 6 лет число мигрантов на заработки. Фото: Unsplash

Россия приняла рекордное за 6 лет число мигрантов на заработки. Фото: Unsplash

За второй квартал текущего года в Россию приехало самое большое за последние 6 лет количество трудовых мигрантов.

Согласно данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza со ссылкой на миграционную статистику МВД, с апреля по июнь 2022 года на заработки в Россию въехали 3,12 миллиона иностранцев, указавших в качестве цели визита работу. Об этом пишет «Лента.ру».

В общей сложности за указанный период текущего года на территорию России въехало 4,16 миллиона иностранцев. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество выросло почти в два раза, — тогда российскую границу пересекли 2,34 миллиона трудовых мигрантов.

Как заметила президент FinExpertiza Елена Трубникова, на миграцию повлияло сильное укрепление рубля, в результате которого рынок труда в России стал более привлекательным для иностранцев.

Согласно статистике, больше всех приезжих из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Большинство из них остаются работать в Москве и Московской области,

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты провели исследование и оценили, как трудовая миграция влияет на экономическую активность в России.