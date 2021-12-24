Экономисты ЦБ оценили, как миграция влияет на рынок труда в России

Экономисты ЦБ оценили, как миграция влияет на рынок труда в России
Экономисты ЦБ оценили, как миграция влияет на рынок труда в России. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Специалисты провели исследование и оценили, как трудовая миграция влияет на экономическую активность в России.

Экономисты дальневосточных подразделений Центрального Банка России Мария Кудаева и Иван Редозубов отметили, что внутренняя и внешняя миграция в России, практически не влияют на уровень безработицы в России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование экономистов.

Отмечается, что приток мигрантов увеличивает в регионах России экономическую активность. Также установлено, что рост зарплат в регионах, «отдающих» мигрантов в «принимающие» регионы, наблюдается, но минимален по объему.

Оценка миграции в России и того, как она влияет, была произведена на основе современных SVAR-моделей. В ходе исследования было изучено 12 «принимающих» регионов, в которые вошли мегаполисы, а также Татарстан, Краснодарский край, Тюменская область, а также изучили 21 «отдающий» регион страны, в частности, регионы Дальнего Востока, Забайкалья, Северного Кавказа, части Сибири и Поволжья.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мигрантам, которые находятся на территории России, выдадут патенты с чипом, которые содержат отпечатки пальцев.

мигранты рабочая сила Россия рынок труда


 

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