За сутки с коронавирусом скончались 45 россиян

За сутки с коронавирусом скончались 45 россиян
За сутки с коронавирусом скончались 45 россиян. Фото: unsplash

По всей России за сутки скончалось 45 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 8 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся самое большое — 18 человек. В общей сложности столицы потеряли 26 жителей.

На 8 августа в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, — там на сегодняшний день насчитывает 18 смертей пациентов с COVID-19. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали случаев смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 392 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 382 786 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты делают прогнозы относительно прихода новой волны COVID-19. Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявила, что новый пик заболеваемости коронавирусом не исключен.

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