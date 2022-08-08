По суточной заболеваемости коронавирусом Петербург догоняет Москву

Санкт-Петербург продолжает оставаться на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом, но шаг за шагом приближается к Москве. В общей сложности за последние 24 часа здесь зафиксировано 2 642 заболевания COVID-19.

Сегодня, 8 августа, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 2 642 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось меньше, суточная заболеваемость в городе увеличилась. В понедельник Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие сутки зафиксировали 5 241 человек с коронавирусом (заболеваемость несколько снизилась), а на третьем месте Подмосковье, где выявили 1 029 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 1 294 человека, госпитализировали 102 местных жителя, скончались 8 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты делают прогнозы относительно прихода новой волны COVID-19. Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский заявила, что новый пик заболеваемости коронавирусом не исключен.